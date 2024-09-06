اليمن...مسيرات حاشدة في صعدة نصرة لاهالي غزة

العالم – اليمن

وخرجت المسيرة المركزية بمحافظة صعدة في ساحة المولد النبوي الشريف ، وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، واللافتات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، مجددين تأكيدهم على مواصلة مسار نصرة غزة والتمسك بقضايا الأمة وعدم التفريط في مقدساتها.

وأكد المحتشدون الاستمرار في الخروج الأسبوعي حتى النصر بإذن الله، مجددين العهد والوفاء لرسول الله (ص) في ذكرى مولده وأنهم لن يتركوا الجهاد ولن يتركوا فلسطين وغزة، وسيدافعون عن مسراه وسيبقون ثابتون على الموقف الإيماني المبدئي لمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وعبروا عن سعادتهم بالانتصارات العظيمة التي تحققها القوات المسلحة اليمنية والتي نكلت بالأعداء في البحر، والتي هزمت الأمريكيين وجعلت جزأ كبيرا من بحارنا خارج الهيمنة الأمريكية، مؤكدين أن الرد على الصهاينة قادم لا محالة.

ونددوا بحرب الإبادة الصهيوني والحصار المفروض على غزة منذ حوالي 12 شهرا بمشاركة أمريكية، مستنكرين الصمت العالمي المعيب والتخاذل العربي المخزي.

ودعوا الشعوب العربية والإسلامية إلى الجهاد في سبيل الله ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، والاقتداء بالرسول الله (ص) الذي كان سيد المجاهدين، فلا كرامة ولا ازدهار لهذه الأمة إلا بالجهاد.

يشار إلى أنه، تخرج اليوم الجمعة، كما في كل أسبوع وللشهر الـ12 على التوالي عشرات المسيرات المليونية بالعاصمة صنعاء والمحافظات والمديريات نصرة لغزة.