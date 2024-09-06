الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: ندين بأشد العبارات جريمة قتل الاحتلال للمتضامنة الأمريكية خلال مشاركتها في المسيرة السلمية الأسبوعية لمناهضة الإستيطان في بيتا

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :