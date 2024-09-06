الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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حركة حماس: ندعو واشنطن لمراجعة سياستها المنحازة للاحتلال والتي أدت إلى مقتل مواطنة أمريكية برصاص جيشه

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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