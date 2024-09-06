الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عدد من الإصابات بقصف الاحتلال منزلا وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :