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إستشهاد طفلة إثر إصابتها برصاص الاحتلال في بلدة قريوت جنوب نابلس

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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