شاهد.. أهداف إسرائيلية جديدة في مرمى نيران حزب الله

العالم - خاص بالعالم

وفي سلسلة بيانات متلاحقة، ودعما للشعب الفلسطيني وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية اللبنانية، اعلن حزب الله استهداف تموضوعات لقوات الاحتلال في محيط مستوطنة أبيريم بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية، ردا على الاغتيال الذي وقع في بلدة ‏كفرا؛ كما اعلن استهداف موقع ‏معيان باروخ بمسيرة انقضاضية مؤكدا اصابتها للهدف بدقة؛ وكذلك ثكنة زبدين وموقع رويسة القرن بالأسلحة ‏الصاروخية، وكذلك مبان يستخدمها جنود الاحتلال في ‏مستعمرة المطلة والتجهيزات التجسسية ‏في موقع المستعمرة بالأسلحة المناسبة. وآخر في مستعمرة المنارة.

هيئة البث الإسرئيلية أكدت تعرض العديد من المباني في مستعمرة المطلة لأضرار إثر صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان، واندلاع حريق كبير ما أدى إلى أضرار كبيرة لحقت بمبنى في المستعمرة.

إذاعة جيش الاحتلال ووسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أضرار في موقع عسكري في المطلة إثر صواريخ المقاومة. كما أعلنت عن دوي صفارات الإنذار في مستعمرات نطوعه وأبيريم وفسوطه وألكوش بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة من جنوب لبنان.

في المقابل رد الاحتلال على عمليات المقاومة بقصف مدفعي استهدف اطراف بلدتي كونين وعيترون لعدة مرات مستخدما الفوسفور؛ كما استهدف طيران الاحتلال بغارة جوية بلدة بيت ليف. فيما اكدت مصادر اعلامية تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي وبشكل منخفص في أجواء شمال فلسطين والمنطقة الحدودية في جنوب لبنان.