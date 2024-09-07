هل بدأ الجهاز الأمني الإسرائيلي يصطدم مع نتنياهو؟

العالم – خاص بالعالم

ولفت الجاغوب إلى أنه في جل تفكير نتنياهو هو أخذ "إسرائيل" باتجاه اليمين المتطرف وهذا هو الموجود في"إسرائيل"اليوم حيث يتحدث عن حروب طويلة، وهذه الحرب الآن بعد انقضاء شهر تدخل عامها الأول، ويقاتل جيش الاحتلال الاسرائيلي على كل الجبهات، وللأسف الشديد يمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه الجاغوب إلى أن معركتهم الداخلية شيء وتصرفاتهم الخارجية على ارض الواقع شيء آخر، فاذا ذهبت وشاهدت حجم الدمار في شمال الضفة الغربية وشاهدته في قطاع غزة سوف تعلم بأن هذا الجيش يوزع أدوارا والحكومة اليمينية توزع ادوارا أخرى، ولكن في النهاية هم مختلفون ليسوا على القتل وإبادة الشعب الفلسطيني ولكنهم مختلفون على الحكم وطريقة إدارة البلاد وطريقة التنكيل بالفلسطينيين، فهنالك من يريد بهذا التنكيل بشكل مباشر، وعدائي وفج وذبح وقتل، وهناك من يريده بشكل بطيء ولا يريد أن يخسر العالم والولايات المتحدة الامريكية وغيرها ولا يريد أن يثير العالم باتجاه عملية القتل والابادة التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بمحافظة يحافظ الفلسطينيين حتى اليوم على اتفاق أوسلو، أوضح الجاغوب إلى أن "إتفاق أوسلو" تستطيع ان تاخذه من جوانب كثيرة ولكن يبقى جانب واحد مهم ويتغافل عنه حتى خصوم منظمة التحرير والسلطه الفلسطينيه لان هذا الاتفاق هو اول اعتراف ضمني من الاحتلال الاسرائيلي على ان هناك شعب فلسطيني حتى لو تذكر لهذا وانقلب على كل الاتفاقيات وقد سوات وقد صوت على هذا الاتفاق الكنيست الاسرائيلي واجتاز في داخل الكابينيت هذا التصويت، واصبح أمرا واقعا، ويشهد عليه العالم يجب ان لا ننسى أن هذا الاتفاق هو أول تمثيل سياسي فلسطيني على أرض الواقع في داخل الأرض المحتلة.

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