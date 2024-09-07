رغم تعليق 30 رخصة.. أسلحة بريطانيا تسهم بالإبادة في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

بعد 11 شهر من العدوان المتواصل على غزة وارتكاب المجازر والابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بالسلاح الأمريكي والبريطاني والغربي عموما، قررت الحكومة البريطانية على طريقة "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي" بأن تقرر تعليق 30 رخصة تصدير سلاح من اصل 350 رخصة تصدير سلاح للكيان الاسرائيلي.

تعليق 30 رخصة تصدير سلاح من أصل 350 يعني 320 رخصة تصدير سلاح سارية المفعول، لا يوجد عليها أي مشكلة و320 ليس لها علاقة بكل هذه الحرب، حيث يستخدم فقط الثلاثين!.



هذا القرار الذي برره وزير الخارجية البريطاني بحسب دراسته ظهر وجود احتمال انتهاك للقانون الدولي الانساني في غزة من الثلاثين رخصة تصدير سلاح ومن اجل ذلك اصبح هناك تعليق.

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