العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "بتوقيت الضفة" لفت الرحال إلى أن الفلسطينيين اغيار لهذا السبب، كان منذ البداية تعطيلا للقوانين التي كانت سارية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وايضا كان هناك مجموعة من الأوامر العسكرية التمييزية، هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية التمييزية والسياسة الاسرائيليه الممنهجة منذ عام 1967 ،حتى اللحظة هي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هناك تمييزا عنصريا قائما على اساس العرق وعلى اساس الدين، وعلى اساس أن الفلسطينيين أغيارا.

وأشار الرحال إلى أنه في عام1967م، كان قد صرّح قادة الاحتلال بانهم سيطبقون اتفاقيات جنيف على الاراضي الفلسطينية المحتلة، لكن جاء استاذا للقانون الدولي اسمه "يهودا بلوم" كان استاذا في العبرية ما يسمى بفراغ السيادة حول الاراضي الفلسطينية المحتلة وقدم رؤيا بأنه لا يجوز أن تطبق اتفاقية جنيف على هذه الارض كونه لا يوجد هناك دولة سابقة وهذه ارض خالية.

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