عضو بمنظمة التحرير يكشف عن مشروع الإحتلال حول الضفة!

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"بتوقيت الضفة" أشار رباح إلى حكومة الكيان الإسرائيلي لهذا السبب طرحت الدولة القومية لليهود وطرحت"إسرائيل الكبرى"، وبالتالي ضمن"إسرائيل الكبرى" في أحشائها، يوجد تجمعات للفلسطينيين معازل للفلسطينيين.

ولفت رباح إلى أن هذا المشروع بسبب من الواقع السياسي العام ومقاومة الشعب الفلسطيني وما تراكم على مدار السنوات وعشرات السنوات الاخيرة والصمود في غزة في وجه حرب الإباده والتحرك الدولي وبكل أبعاده السياسية والقانونية والرأي العام وتأثيره بات يلجم ويحد من قدرة الاحتلال على تنفيذ هذا المشروع، لذلك هم يريدون التدرّج في تنفيذه والتدرج هنا في التنفيذ، فجاء بن غفير ليفضحه ليعلن بشكل مباشر مشروع ضم الضفة.

ونوّه رباح إلى أن سموتريتش عندما ظهر في أحد المؤتمرات الصحفية الخارطة التي كانت خلفه لا وجود فيها لا للضفة الغربية ولا للأردن لافتا إلى أنه بالأمس ظهر نتنياهو في مؤتمر صحفي يتحدث عن أهمية محور خارطة ممحية فيها الضفة الغربية وبالتالي هم يقدمون من الرموز والاعدادات ما يعبّر عن طبيعه مشروعهم.

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