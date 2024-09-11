خبير أمني يكشف عما يبحث عنه الإحتلال من خلال قصفه الضفة!  

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"بتوقيت الضفة" أشار المصري إلى أن الجانب الاهم بذلك أن غزة ليست بإسناد بل إن غزة شريكة بالمعركة، وبالتالي اذا ما تحركت الضفة وهي تتحرك الآن بالضفة ستتغير معالم المعركة كليا لاسباب تتعلق اولا بالمساحة الجغرافية بتعداد المستوطنين الكثير جدا، 750 مستوطن،1000مستوطن بالضفة و بالقدس، ولديهم محاوله 270 ألف قطعة سلاح ولديهم أكثر من 140,000 ينتظرون عند بن غفير.

ولفت المصري إلى أنه في الضفة الغربية يوجد سلاح بكميات كبيرة جدا عند الأهالي وشعبنا وعشائرنا وأبنائنا موجود، وهذا السلاح الآن في الضفة سهل أخذه حتى من معسكرات الجيش والتجار، يعني"السوق السوداء، الاسرائيليين بما فيهم عسكريين وهذا ليس سرا، وهم يعانون كل فترة تجد في محاكمات لمن يسرق الذخيرة من داخل المعسكرات وأي أصوات أخرى نسمعها بان هذا ناتج عن تهريب السلاح من ايران فهذا يعني زور وبهتان.

ونوّه مصري إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني لا ينتظرون السلاح من الخارج، لأنه لديهم ما يكفيهم من الأسلحة اللازمة، والمقاومة اذا صح التعبير بين مزدوجين لاسباب تتعلق المقاومة بأشكالها الشاملة العنيفة ليست موجودة بغزة، حيث توجد عمليات تكتيكية قد تكون فردية لم تصل الى المد الجمعي، وبينما اذا انتشرت في كل مقاطع بكل الضفة افقيا فستكون يعني نسميها انتفاضة وانتفاضة بشكلها الجديد.

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