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نحو 6 شهداء بقصف الاحتلال منزلا غرب النصيرات وسط قطاع غزة

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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