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مصادر طبية: 33 شهيدا بقصف الاحتلال المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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