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الإنسحاب الاسرائيلي من جنين وطولكرم هزيمة أم تكتيك.. ونتائج تعيين بارنييه رئيسا لحكومة فرنسا

الإنسحاب الاسرائيلي من جنين وطولكرم هزيمة أم تكتيك.. ونتائج تعيين بارنييه رئيسا لحكومة فرنسا
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول إنسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من مدينتي طولكرم وجنين بالضفة الغربية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

العالم - بانوراما

وخلف الاجتياح الاسرائيلي للضفة دمارا هائلا بالمباني والبنى التحتية، حيث قام جيش الاحتلال بتدمير الشوارع الرئيسية، وتخريب شبكات المياه والصرف الصحي، وتفجير العديد من المنازل.

ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته في الضفة، حيث قالت مصادر أن الناشطة الأميركية من اصول تركية، إيسنور إيزكي استشهدت برصاص جنود الاحتلال أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان في محيط جبل صبيح في نابلس

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ميشيل بارنييه من يمين الوسط، رئيسا للوزراء. وتباينت آراء الأطياف السياسية في البلاد حول اختياره.

ودعا زعيم اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون مجددا إلى التظاهر السبت لإطلاق مذكرة عزل ماكرون، احتجاجا على تعيين بارنييه.

فيما أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن أن حزبها لن يشارك في حكومة بارنييه.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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