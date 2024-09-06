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شاهد.. فيديو مسرب يكشف فظائع تعرض لها أسرى فلسطينيون بسجن مجدو

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفةُ هآرتس صورا قالت إنها مسربةٌ من الجناحِ الأمني في معتقل مجدو تظهر قيامَ الجنودِ بتكبيل الأسرى الفلسطينيين واستخدامِ الكلابِ لإذلالِهم

العالم - فلسطين

ونقلت الصحيفةُ عن معتقلين في سجنِ مجدو قولَهم إنّ السجانين كانوا يأخذونهم لأماكنَ لا توجد فيها كاميرات ويتم الاعتداءُ عليهم بالضربِ في الأماكنِ الحساسة.

من جهةٍ أخرى نقلت الصحيفةُ عن مسؤولٍ كبير في مصلحةِ السجونِ الإسرائيلية بأنّ السلطاتِ في مصلحةِ السجون على علمٍ بالعنفِ الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجنِ مجدو؛ وأنها تعتبر الإجراءاتِ ضد الأسرى الفلسطينيين روتينية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الحراس في سجن مجدو قيدوا عشرات المعتقلين الفلسطينيين في الجناح الأمني رغم عدم وقوع أي حادث استثنائي في السجن".

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