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اصابات بالاختناق جراء استخدام الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامها قرية بورين بنابلس

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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