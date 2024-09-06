تحول نتنياهو لمشروع حرب وتحذيرات هيئه الاركان الأميركية

العالم - مع الحدث

كيف يمكنه الاستمرار في مخطط حليفه بن غفير وسموتريش اللذان يدفعان معه للتصعيد وكيانه الاقل تحملا لحرب استنزاف طويله هل يستمر في استهلاك اهدافه غير القابله للتحقق في الميدان كما هو حاله في الضفه الغربيه وغزه رغم قتله اليوم النازحين في النصيرات وهدم المساكن غرب برفح؟

ما الرساله التي واجهها رئيس هيئه الاركان الامريكيه من درسه لتاثير توقف او فشل محادثات وقف اطلاق النار في غزه والاستعداد لعدم توسيع الصراع؟

هذه الأسئلة كانت أبرز محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث على شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من مسؤول جبهه التحرير الفلسطينيه محمد ياسين محمد، والخبير بالشؤون الاسرائيليه عامر خليل.

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