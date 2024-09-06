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الكاتب الإسرائيلي عيران ياشيف: نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو الهاوية إنه يشغل الشمال والجنوب والضفة ويرتكب كل خطأ ممكن مع إيران

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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