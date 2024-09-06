الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاتب الإسرائيلي عيران ياشيف: "إسرائيل" تنتحر مع رئيس حكومتها

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :