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شهداء ومصابون في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلا في منطقة قاع القرين جنوبي قطاع غزة

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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