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مصادر لبنانية: غارات مكثفة للاحتلال على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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