الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين بالضفة الغربية

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :