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وزارة الاسرى والمحررين بغزة: نطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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