الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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إعلام الاحتلال: الوضع في محور نتساريم خطير للغاية وقتل خلال الأسبوع الماضي 8 جنود وقادة المؤسسة الأمنية يشتكون ويطالبون برؤية أمنية جديدة

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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