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5 شهداء في قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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