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شهداء بينهم أطفال باستهداف الاحتلال شقة سكنية في منطقة النصر بمدينة غزة

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

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