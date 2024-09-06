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وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء الجمعة، أن نهاية الصراع في أوكرانيا ستكون حتماً على طاولة المفاوضات، ولكن لا يمكن التكهن متى سيكون ذلك.

العالم - الأميرکيتان

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا: "في نهاية المطاف، ستتم تسوية هذا الصراع على طاولة المفاوضات، ولكن من الصعب التنبؤ بالضبط متى ستأتي هذه اللحظة".

وصرح أوستن، اليوم، بأن الرئيس جو بايدن، سيعلن اليوم، عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 250 مليون دولار.

وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع؛ معتبرة أن هذه الدول عملياً "تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) متورطان بشكل مباشر في الصراع، وليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضاً من خلال تدريب العسكريين الأوكرانيين في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من جانبه، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.

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