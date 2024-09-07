السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بمخيم البريج وسط القطاع

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :