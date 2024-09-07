انفجار وسط مدينة درعا والأنباء الأولية تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين

العالم - سوريا

وقالت مصادر خبرية في محافظة درعا، إن 8 مدنيين على الأقل، أصيبوا بعضهم جراحه خطيرة جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف دوار البانوراما، وسط المدينة.

وأوضحت المصادر أن العبوة الناسفة تم تفجيرها في وقت ذروة الازدحام وسط المدينة في محيط الساحة الرئيسية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، مساء اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن الانفجار حدث في وقت ذروة الازدحام الذي تشهده الحديقة، حيث يتقاطر المواطنون إليها هربا من الحر في ظل انقطاع التيار الكهربائي في منازلهم.

وأكدت المصادر أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار، وبدأت بإسعاف الضحايا إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء الفائت، بتعرض موكب يضم عددا من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح جنوبي البلاد، مشيرا إلى وقوع إصابات طفيفة.

وبحسب المراسل، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا لؤي خريطة، وقائد شرطة المحافظة العميد عبد العليم عبد الحميد، عندما تم مهاجمته بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.