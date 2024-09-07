بارالمبياد باريس: الايراني ياسين خسروي يتقلد الذهبية في رمي الثقل

العالم - ايران

وفي هذا السباق الذي جرى مساء الجمعة في رمي الثقل فئة F57 للرجال تمكن خسروي من كسر الرقم الاولمبي 4 مرات متتالية حيث سجل في المحاولة الاولى 15.26 م الثانية 15.87 م والثالثة 15.94 م والرابعة 15.96 م وهو الرقم الاعلى في محاولاته الستة، ومن ثم سجل في المحاولة الخامسة 15.57 م والسادسة والأخيرة 15.94 م ، متقلدا الميدالية الذهبية.

واحتل البرازيلي باولينو دوس سانتوس المركز الثاني برقم 15.06 م محرزا الميدالية الفضية، كما حصل هوتوج سما من الهند على المركز الثالث برقم 14.65 م حائزا على الميدالية البرونزية.

وبلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في ختام اليوم التاسع من دورة الالعاب البارالمبية، باريس 2024، 22 ميدالية ملونة؛ 6 ذهبية و 10 فضية و 6 برونزية.