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شهيدتان في قصف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة النصر غرب مدينة غزة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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