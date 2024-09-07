السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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سماع دوي انفجار ضخم جنوب مدينة غزة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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