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الاحتلال يستهدف بالمدفعية والطائرات مناطق بشمال مخيم النصيرات وسط غزة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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