السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء و 10 مصابين باستهداف الاحتلال منازل بمخيم البريج وسط القطاع

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :