السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الامم المتحدة تدعو لتحقق موسع في قتل الاحتلال للناشطة الاميركية ايزكي بالضفة

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :