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4 شهداء و 10 مصابين باستهداف الاحتلال منازل بمخيم البريج وسط القطاع
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الاحتلال يستهدف بالمدفعية والطائرات المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
اعلام الاحتلال:دوي صفارات الانذار في رأس الناقورة بالشمال
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش
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الیمن
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2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.