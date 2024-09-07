السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال:رصدنا اطلاق 30 صاروخا ومسيرة نحو الجليل الاعلى وجبل ميرون

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :