صور مسرَّبة ومروّعة من سجن "مجدو" تظهر تعذيب وإذلال الأسرى

العالم-فلسطين

وأظهر الفيديو الأسرى ممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ومستلقين على بطونهم، وبعضهم بلا ملابس، بينما تقوم عناصر أمنية إسرائيلية بترويعهم بالكلاب.

وقالت هآرتس إن حراس في سجن مجدو قيّدوا عشرات المعتقلين الفلسطينيين في الجناح الأمني رغم عدم وقوع أي حادث استثنائي في السجن.



ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أسرى داخل سجن مجدو، لم تسمهم، قولهم إنّ "هذه ممارسات روتينية، وأنهم يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسدية ونفسية على يد قوات السجن".



كما نقلت عن معتقلين قولهم، إنَّ السجانين يأخذوننا لأماكن لا توجد بها كاميرات ويضربوننا في الأماكن الحساسة. وبحسب الصحيفة "ادعت مصلحة السجون أن ما حدث تدريب روتيني ضمن التدابير الأمنية المتبعة، دون الإشارة إلى تفاصيل عن أي تهديدات محتملة داخل السجن".

