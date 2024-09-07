نتنياهو وجه رسائل بعدم إمكانية تحقيق أي سلام مع الكيان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال محمد ياسين: نتنياهو بما أفصح عنه في الفترة الأخيرة وما شاهدناه من تحديد خرائط أول ما يوجه رسائل هي لكل من كان يراهن على أن هناك إمكانية سلام مع هذا الكيان.

وأضاف: هو من خلال العجرفة التي يتعاطى فيها يوجه رسائل لكل الذين يراهنون على تلك الإمكانية.. فلا إمكانية موجودة لا لحل الدولتين ولا لتحقيق سلام مع أي جهة أخرى.. فالقضية حسمت إلى الأبد.

ولفت إلى أن نتنياهو إنما يقود الآن معركة مزدوجة، مبينا: هو يحاول أن يكرس نفسة كآخر ملوك الكيان، فهو ياخذ الأمور لأقصاها، وبنفس الوقت يعتبر نفسه يعتبر أن هذه المعركة مصيرية لهذا الكيان وهي معركة وجود.

وشدد بالقول: من أجل ذلك نحن واهمين إذا اعتقدنا أن هذا الكيان سيمارس غير ذلك، وما يمارسه الآن بحق المتضامنين والنازحين والأسرى وارتكاب المجازر تعبر عن الطبيعة الحقيقية هذا الكيان.. فنتنياهو والمتشددين معه في هذه الحكومة يعبرون عن طبيعة وجوهر هذا الكيان.

ونوه إلى أن سياسة الخداع التي تمارسها الإدارة الأميركية منذ اليوم الأول بعد سبعة أكتوبر ما تزال نفسها، وأضاف: نتانياهو يعطل كل المبادرات التي كان يتبناها الأميركي بعد تشاوره مع الإسرائيلي، وعندما كانت المقاومة توافق كان يتنصل من هذه الالتزامات.

وأكد محمد ياسين: نحن الآن أمام مرحلة جديدة من الخداع الأميركي، حيث تحاول واشنطن تجزئة الأمور على أكثر من جبهة، منها طرح إيجاد صفقة أحادية ممكن أن تستخدمها خلال الانتخابات الأميركية.

وأضاف: لاحظنا أيضاَ خلال الفترة الأخيرة محاولة لإيجاد مخرج لحل الرئاسة في لبنان، وهذا أيضا مرتبط بتبريد الجبهة في لبنان.. لكن كل هذه المسائل لا تنطلي على أحد.. فالإدارة الأميركية شريك مباشر في هذا العدوان وهناك تبادل بالأدوار، على إظهار نتنياهو متمرد على الشرعية الدولية.. فلنضع مخرجا لبعض المسائل ويعطوا بذلك الوقت الكافي ليستمر نتنياهو في مجازره.

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