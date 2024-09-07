العدوان على غزة يدخل يومه  الـ337 ومجازر الاحتلال مستمرة

العالم-فلسطين

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 161.188 طفلاً في اليوم الأول من المرحلة الثانية لحملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات جنوب القطاع.

وفي آخر إحصائياتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة مجزرتين بحق العائلات في القطاع، أدتا إلى استشهاد 17 مواطناً وإصابة 56 آخرين، لافتة إلى أن آلاف الضحايا الآخرين لا يزالون تحت الركام، دون أن تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبثت كتائب القسام، الجمعة، تسجيلاً يظهر فيه محتجز إسرائيلي قتيل في غزة، كان قد صوّر قبل مقتله، شنّ فيه هجوماً على الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيليين، متهماً إياهما بالفشل في حماية المحتجزين في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، داعياً الإسرائيليين إلى التظاهر والخروج في الشوارع لضمان إعادتهم.

وعرّف المحتجز ألموج ساروسي بداية بنفسه، مشيراً إلى أنه يبلغ من العمر 27 عاماً وأُسر مع زوجته وأصدقائه من حفلة ريعيم، قبل أن يتحدث عن ظروف الأسر قائلاً: "لا يوجد أكل ولا ماء ولا كهرباء"، مؤكداً أنه ورفاقه المحتجزين كانوا المقصودين في الاستهدافات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بارتفاع عدد المصابين إلى 33 في القصف المدفعي الإسرائيلي على مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

و وصلت 10 إصابات حتى اللحظة إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف المدفعي العشوائي على منازل المواطنين في محيط مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأنه جرى انتشال 4 شهداء و10 إصابات إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في برج همام بمخيم البريج وسط قطاع غزة. وجرى نقل المصابين، الذين بينهم أطفال، إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طفلة استشهدت جراء قصف صاروخي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدف شقة سكنية بحي النصر، شمالي مدينة غزة. كما أسفر القصف عن سقوط جرحى جرى نقل عدد منهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

ويتعاطى كُثر في مصر مع تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة الحدود بين مصر وقطاع غزة، يوم الخميس الماضي، على أنه قد يكون رسالة تصعيد مصرية، لا سيما أن الزيارة جاءت عقب تصاعد التصريحات من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد مصر واتهامها بالفشل في تأمين الحدود، وسط تحفظ القاهرة بسبب رفض نتنياهو سحب قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية.

وتوفرت معلومات لـ"العربي الجديد" تفيد بأن"دوائر دبلوماسية وأمنية مصرية تبحث حالياً سيناريوهات عدة للتصعيد خلال الفترة المقبلة، تشمل خطوات من بينها إمكانية سحب السفير المصري من تل أبيب خالد عزمي".

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه القناة "12" العبرية، الجمعة، أنّ 60% من الإسرائيليين يرون أنّ التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة أكثر أهمية من التواجد العسكري في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، على الحدود بين القطاع ومصر. وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "مِدغام" إلى أنّ 28% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون البقاء في محور فيلادلفيا على حساب إبرام صفقة تبادل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين بمدرسة حليمة السعدية في جباليا إلى ثمانية شهداء وأكثر من 15 مصاباً.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أربعة شهداء و19 مصاباً سقطوا جراء غارة على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة، في حصيلة أولية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة حليمة السعدية في جباليا، زاعماً استخدامها مجمع قيادة وسيطرة لحماس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.