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5 شهداء بينهم طفل جراء استهداف مواطنين في الحساينة غرب مخيم النصيرات

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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