السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد واصابة خطرة جراء قصف استهدف مواطنين في ميراج شمال رفح

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :