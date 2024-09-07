ملك البحرين يصدر عفوا عن 457 سجيناً..هل يشمل معتقلي رأي؟

العالم-البحرين

وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بالعفو عن 457 سجينا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش.

من هم الذين تم العفو عنهم؟

لم يشر التقرير إلى من تم العفو عنهم على وجه التحديد. وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن في منشور على موقع "اكس" إن من المتوقع أن يكون من بين المشمولين بالعفو "سجناء سياسيون".

وأشاد مدير الدعوة في المجموعة بالخطوة التي اتخذها الملك لكنه قال إنه ينبغي إطلاق سراح المزيد من السجناء.

وقال السيد أحمد الوداعي في بيان: "في حين أن هذه الإفراجات تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، فإن أفضل طريق لمستقبل البلاد سيكون إطلاق سراح أولئك المسجونين منذ عام 2011 بسبب دعوتهم إلى التغيير الديمقراطي".

وحدد الوادعي عبد الهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس وحسن مشيمع كسجناء يجب إطلاق سراحهم.

وأضاف أن "الإفراج عنهم سيطوي صفحة حقبة مظلمة في البحرين".

وكان الناشطون الثلاثة من بين الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات الربيع العربي في البحرين عام 2011.

وقالت ابنة الخواجة، مريم الخواجة، في مقطع فيديو نشرته على قناة إكس، إنها "ليست متفائلة للغاية" بشأن إطلاق سراح والدها.

وقالت "إن هؤلاء سجناء لم يكن ينبغي سجنهم منذ البداية"، مضيفة أنها "سمعت" أن السجناء السياسيين قد يتم إطلاق سراحهم، رغم أنها قالت إنه "لا يوجد ضمان" بشأن عدد أو هوية هؤلاء.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وجه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومجموعات أخرى مختلفة رسالة مفتوحة إلى الملك خليفة وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة تدعو إلى إطلاق سراح مشيمع، قائلة إن الناشط "يحتاج إلى علاج طبي عاجل لا يتلقاه حاليا". وكان عمره 75 عاما في ذلك الوقت، وفقا للرسالة.

وكان الملك قد أصدر عفواً عن سجناء في الماضي، حيث أصدر مرسوماً بالعفو عن 1584 سجيناً في أبريل/نيسان، ومرسوماً آخر بالعفو عن 545 سجيناً في يونيو/حزيران.