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اللواء سلامي: استهدفنا 12 سفينة للاعداء في المحيط الهندي وتمكننا من اسقاط مسيراتهم

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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