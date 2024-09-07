السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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اللواء سلامي: قمنا بتامين الممرات المالحية والاميركيين غادروا المنطقة بعد ان فشلوا في سرقة ناقلاتنا النفطية

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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