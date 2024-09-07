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زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد:علينا ابرام صفقة لاعادة الاسرى وانهاء الحرب

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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