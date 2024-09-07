السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: انباء اولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عيلي" بين رام الله ونابلس

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :