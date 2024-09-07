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وزارة الصحة الفلسطينية:الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 48 ساعة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و162 مصابا

السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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