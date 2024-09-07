نتنیاهو یتابع استتباب الوضع القائم وذلك من أجل بقائه السياسي + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار عامر خليل إلى أن نتنياهو يراهن وفي عدوانه على غزة على بقائه السياسي واعتباراته السياسية وتماسك حكومته وعدم تنفككها فقط، مضيفا: لذلك مشروعه هو مشروع استتباب الوضع القائم واستمرار الحرب على قطاع غزة واستمرار التوتر في الجبهات الإخرى.

وفيما أشار إلى إمكانية تفجر الأوضاع، نوه إلى أن: نتنياهو لا يخشى تبعات ذلك، ويعتقد أن باستطاعة الدعم والغطاء الأميركي والترسانة الكبيرة التي وصلت إلى المنطقة أن تحمية من محور المقاومة.

وأضاف: لكن على المقلب الآخر يمكن أن يؤدي هذا إلى فشل خططه السياسية بسبب توجهه باستمرار الحرب، بمعنى أنه يفتح جبهات جديدة، حيث أن الضفة الغربية يمكن أن تشتعل بشكل أكبر وتتحول إلى جبهة أولى وليست ثانوية، فيما اعتبرها الجبهة الثانية بعد قطاع غزة.

ولفت إلى أنه تلوح في الأفق كذلك تهديدات جديدة مثل تصعيد الأوضاع على جبهة الشمال مع لبنان، وقال: يتحدث رئيس الأركان بشكل واضح أن هناك خطة إسرائيلية لتوسيع العدوان على لبنان رداً على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان لقطاع غزة.

وفيما نوه أن هذا المشروع يخدم فكر اليمين الإسرائيلي وأهداف نتنياهو في قطاع غزة، قال: يلوح في الأفق وبشكل واضح الاقتراب الإسرائيلي من الحكم العسكري لقطاع غزة، حيث أن نتنياهو لا يريد أن ينهي الحرب.

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