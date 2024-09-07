البيت الأبيض يرجئ تقديم مقترح جديد للتهدئة بغزة

العالم- فلسطين المحتلة

وتأخر البيت الأبيض في تقديم الخطوط العريضة لوساطته، لكن من المتوقع أن يتم تقديمها الأحد أو الإثنين، وذلك على الرغم من شعور جميع الأطراف المعنية بالأمر: الإسرائيليين والأميركيين والشرق أوسطيين، بأن فرصة التوصل إلى اتفاق ضئيلة للغاية.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن الوسطاء "يحاولون باستمرار تقديم اقتراح وساطة للتوصل إلى حل، لكن في الوقت الحالي يعتقد الطرفان أن الجانب الآخر لا يريد صفقة لذلك لا يوجد اتفاق في الأفق".

مطالب حماس الجديدة

ونقلا القناة العبرية عن كشفت "نيويورك تايمز" تفاصيل تتعلق بمطالب جديدة لحركة "حماس" من أجل إبرام صفقة التبادل لإعادة الاسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين إن "حماس" طالبت بمضاعفة عدد الاسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأما نقطة الخلاف الأساسية الثانية العالقة لغاية الآن هي ان "حماس" ترفض أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا، بينما يصر نتنياهو على بقاء قوات جيش الاحتلال في المحور.

وطرح الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو/ايار مقترحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، لكن لا تزال هناك خلافات تعرقل إبرام اتفاق نهائي لوقف الحرب وتحرير الاسرى المحتجزين في غزة.